Bucchioni: "Gudmundsson non può uscire dal campo perche ha preso una 'culata', cos'è di Murano?"

Per Bucchioni il problema è la cronica assenza di gioco. Inoltre l'islandese, ovvero il giocatore che doveva determinare, è un corpo estraneo

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto così a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"Ormai la storia di questa squadra la conosciamo, se gioca di rimessa bene, se deve fare la partita sorgono i problemi. Deve essere l'allenatore a dare un gioco, la Fiorentina non può essere sempre passiva, non ha aggressività ed è troppo spesso in balia dell'avversario"

"Il Como ha giocatori interessantissimi. Paz, Perrone, Diao ed è una squadra organizzata. Bisogna che Palladino trovi rapidamente soluzioni. Serve soprattutto un'idea di gioco, perché con palla a Kean, oggi tra l'altro assente, e pedalare sarà dura arrivare in Champions e questa è una rosa da Champions. Oggi 3 tiri in porta e basta non è possibile"

"Gudmundsson è un caso, non può uscire dal campo perche ha preso una culata, cos'è di Murano? ho sensazioni strane su questo ragazzo, o si è pentito e non vuol essere riscattato altrimenti non si spiega, entra in campo senza testa"