“La Fiorentina virtualmente è salva – ha detto Enzo Bucchioni nel suo editoriale a Tuttomercatoweb.com – ora deve scegliere in fretta l’allenatore. Juric attende ma Commisso ha da tempo un’idea in testa, convincere Spalletti, ci vuole provare personalmente con un piano triennale per far tornare la Fiorentina tra le grandi”.