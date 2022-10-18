Bucchioni: "Fallimentare il mercato di gennaio. Meglio un giocatore da 30 milioni che due da 15"

Non è un periodo facile per la Fiorentina, gli errori sul mercato post cessione di Vlahovic sul banco degli imputati, ne parla Enzo Bucchioni

Il giorno dopo del pareggio della Fiorentina contro il Lecce, Enzo Bucchioni ha analizzato i problemi in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Meglio la sconfitta contro la Lazio che il pareggio di ieri, involuzione preoccupante. Lo scorso anno funzionava il gioco, impegnativo in cui i giocatori si sono calati, quest'anno il gioco non funziona più, manca intensità e cattiveria, lo si è visto già dal precampionato. Sono stato ad aspettare la crescita, ci sono state partite in cui ho visto la crescita ma non vedo più la fame, questi giocatori pensano di essere diventati dei campioni. Il mercato dello scorso gennaio è stato fallimentare, all'interno di tutto questo rendono meno. Bisogna ripartire da Italiano, altrimenti perdiamo la strada

La Fiorentina dopo due anni è tornata a fare delle cose buone e infatti è tornata in Europa. Lazio e Napoli stanno facendo meglio della Fiorentina, funzionano meglio perchè hanno investito meglio sul lato tecnico e lo scouting funziona meglio, Vlahovic avrebbe fatto la differenza in questa Fiorentina, è un fuoriclasse. Lo stesso non posso dire di Torreira, si è perso all'Arsenal come si sta perdendo in Turchia, funzionava grazie al gioco.

Ieri ho visto una Fiorentina molto più verticale, si è cambiato il modo di giocare con meno verticalizzazioni, Jovic e Cabral insieme potrebbe essere una soluzione, qualcosa mi aspetto. Jovic non è un acquisto sbagliato perchè lo hai preso praticamente gratis, poi è normale che non ci aspettava questo rendimento. Mandragora è un giocatore importante, i rapporti con il Torino si sono rovinati perchè la Fiorentina glielo ha preso. Manca il quarto centrale in difesa che non è stato preso. A questo punto proverei anche Bianco, magari dà soluzioni nuove, mi aspetto una reazione contro l'Inter. Sul mercato sarebbe stato meglio prendere un giocatore da 30 milioni che due da 15, non aver preso Berardi è stato un errore, adesso ancor di più"

RIVOLTA PER FERRERO ALLO STADIO

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