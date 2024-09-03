Bucchioni duro su Pongracic: "Che giocatore è? Per ora male, non può essere questo. Manca un leader"

Il giornalista Bucchioni ha parlato al Pentasport della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi sui problemi in difesa e sul mercato

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulle difficoltà della squadra: "Per ora la squadra non segue l’allenatore. Bisogna capire il motivo, il gruppo deve credere fortemente nell’allenatore per entrare nei suoi schemi. Il tempo ci vuole, ma non so quanto se ne possa dare a Palladino. Il tempo del calcio è più veloce di quello dell’orologio. Io dopo la sosta mi aspetto una squadra che comincia ad avere personalità, che possa crescere partita dopo partita. Se con l’Atalanta dovessi vedere la stessa situazione e gli stessi errori, comincerò a preoccuparmi."

Sulla difficoltà della difesa: "Mi stupiscono alcuni giocatori come Martinez Quarta, che forse è troppo istintivo nonostante tutta la sua esperienza internazionale. Tuttavia, non può fare il centrale, spesso sbaglia la lettura della partita e soffre di amnesie difensive importanti, è il suo più grosso limite. Pongracic che giocatore è? Se è questo, male male. Adesso è in difficoltà, certo, diamogli tempo, io mi aspetto una crescita di tutti, lui compreso. Certo, gli automatismi devono entrare, ma la difesa a 3 non può essere un problema, va coperta dal centrocampo in caso di necessità."

Su Palladino e le sue dichiarazioni: "Palladino grande comunicatore? Macchè. L'allenatore oggi è un funzionario della società, deve lavorare in sintonia con la società e parlando pubblicamente di mercato ha sbagliato. Lui si deve occupare di calcio e di campo, di queste cose ne deve parlare dentro al Viola Park in una stanza blindata, non pubblicamente. Ha fatto un errore, queste cose gli devono servire a crescere."

Sul mercato: “Per me il mercato è da 6 e mezzo/ 7 circa, siamo lì. L'attacco va bene, centrocampo benino ma in difesa si sbiadisce tutto il mercato della Fiorentina. Sono anni che vogliamo un leader, una guida in difesa, la chiedevamo anche quando c'era Milenkovic. Spero vivamente possa esserlo Pongracic, ma come ho detto prima, per ora male male. Con questo mercato possiamo metterci dietro il Bologna, ma il Napoli può tornarti avanti."

Su Beltran: "Beltran sta facendo male, sicuramente non può fare la punta, soprattutto in un modulo in cui il centravanti è isolato tra i difensori. Lì ci vuole fisico e stazza, che Beltran non ha. Si può lavorare sulla posizione in cui ha giocato dietro la punta contro il Monza, lui è un giocatore che Palladino deve recuperare perché l'uomo lo sa saltare, è forte ed è costato. Per lui è una stagione fondamentale dopo quella del debutto in Europa, altrimenti a gennaio lo devi prestare."

Sul nuovo centrocampo della Fiorentina: “In un centrocampo a 3 metterei Cataldi basso e accanto Adli Bove da interni. Nell’anno di Sarri, Cataldi ha fatto bene, l'anno scorso un po’ peggio. Professionista serio, gran lavoratore e si è sempre fatto trovare pronto in caso di necessità. Richardson va fatto crescere, bisogna dargli un po' più di tempo. Mandragora lo vedo fisicamente meno dinamico del solito, un po' bloccato. Lui è un giocatore intelligente, non ti riempie l'occhio ma se sta bene chiude gli spazi e fa un buon lavoro sporco."

Su Gudmundsson: "Non mi aspettavo che potesse essere un problema così lungo. Lui col Genoa non ha mai giocato, ma sembrava una delle classiche scuse perché voleva partire. In realtà, ha sofferto un problema serio al polpaccio, grave per la squadra perché lui è il giocatore essenziale, che funziona da collante per dinamismo e qualità tra difesa, centrocampo e attacco. Senza di lui fatichi, gioca molto per la squadra e ti serve, non a caso l'hai cercato e voluto a tutti i costi. Con Colpani fuori condizione, Gudmundsson ti manca ancora di più."

Su Colpani: "Colpani anno scorso non era questo, giocava molto meglio. Magari sta patendo il cambio di pressione, visto che a Monza non ne aveva. Una cosa che ho notato è che anche lo scorso anno usciva sempre al 60esimo, forse fisicamente non tiene molto bene."

PARISI BOCCIATO ANCHE DA PALLADINO

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