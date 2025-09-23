Bucchioni durissimo: “La Fiorentina non ha un’idea di squadra, col Como abbiamo giocato come una provinciale”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como: “La situazione è incredibile perché non mi capacito che questa sia una squadra di Pioli, non c’è un’idea di squadra e mi sorprende perché nelle amichevoli qualcosa si è visto come a Manchester dove abbiamo visto dei movimenti giusti, ma poi abbiamo solo peggiorato e non c’è stato nulla di interessante a livello calcistico. Il secondo tempo di domenica è stato drammatico con la Fiorentina che non ha fatto niente ed è stata in bambola davanti al Como.”

Prosegue: “Non c’entrano i moduli né i calciatori perché sono stati cambiati e provati tutti, ma non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. Siamo tornati ad avere un non gioco che non serve a nulla e hai impostato la gara solo per non far giocare il Como come fossi una provinciale contro il Real Madrid.”

Sulla Fiorentina: “Questa squadra non sa cosa fare in campo ed è spaventata, manca proprio la personalità di farsi vedere e giocare con coraggio. Questa squadra ad ora è più debole dell’anno scorso perché hai preso tutti giocatori da club meno forti di te e non sono pronti a certi livelli, questi giocatori possono crescere solo con un gioco sennò si va poco lontano.”