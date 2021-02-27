Bucchioni: "Difesa a quattro? Se cambi lo spirito questa squadra si perde"

Bucchioni ha parlato anche del futuro del tecnico Prandelli alla Fiorentina.

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: "Vlahovic? Sta crescendo, si vede, vuole arrivare, ha voglia. Ci sono i miglioramenti di partita in partita aldilà dei gol. Nei movimenti, nella capacità di aggredire gli spazi, nel pressing, Sta venendo fuori un buon bagaglio tecnico importante. Il ragazzo può arrivare al top. Il suo percorso da fare è abbastanza lungo. Occorrerà umiltà e credo che l’aver trovato Prandelli sia stata una fortuna per il giocatore. Ci sono allenatori che vogliono tutto e subito, invece Cesare ha guardato sì all’immediato, ma anche al futuro della squadra viola. Lo sta plasmando e costruendo, come ha fatto già in precedenza con molti giovani. Con Ribery cambia tutto: nei momenti di positività riesce a darti quel qualcosa in più, ma soprattutto aiuta il gruppo nei momenti di difficoltà. Difesa a 4? Se cambi lo spartito questa squadra si perde. E’ il complesso squadra che può scricchiolare se togli loro qualche certezza. Certezze acquisite con una grossa difficoltà. Marzo? E’ il mese delle scelte. Sappiamo che ci sono allenatori che sono stati contattati anche con gli intermediari e c’è qualcuno che aspetterà delle risposte. E’ un mese che anche per lo stesso Prandelli può essere decisivo, ricordiamo che il presidente Commisso premia la meritocrazia. Lo scenario è aperto ma alla fine del mese mi aspetto di arrivare ad una soluzione".

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