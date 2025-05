Bucchioni: “Con un tecnico esperto la Fiorentina avrebbe lottato fino in fondo per la Champions”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della situazione in casa viola proprio nel giorno della conferenza stampa di fine stagione della società: “Quest’anno la squadra era forte ed è mancata la gestione tecnica in certi aspetti. Oggi sapremo che intenzione hanno i dirigenti viola con Palladino che ormai è stato confermato e cosa vogliono fare sul mercato con i giocatori importanti. Palladino fonda la sua organizzazione sui singoli e non sul gioco quindi bisogna prendere qualche giocatore di valore per far aumentare la qualità del gruppo. Mi aspetto qualche annuncio di Commisso perché se è presente vuol dire che deve dirci qualcosa d’importante magari la conferma di Kean.”

Prosegue: “La Fiorentina doveva prendere un tecnico più esperto perché, con questa squadra, poteva lottare fino alla fine per la Champions. Abbiamo fatto una buona stagione, ma si poteva fare meglio perché il campionato è stato volto al ribasso e magari con qualcuno di esperienza potevamo ambire ad altro. Abbiamo risentito dell’inesperienza di Palladino che verrà protetto dalla società oggi, mi aspetto che il Presidente esalti questa stagione anche se c’è molto da lavorare nonostante la qualificazione europea ottenuta all’ultimo tuffo.”

Sul futuro: “Non abbiamo preso un allenatore pronto che ci poteva garantire più punti, l’allenatore nel calcio moderno è importante e noi abbiamo perso un fattore in grado di farci alzare il livello. Se devo cambiare Palladino con De Rossi, me lo tengo, lo cambierei solo per un profilo come Sarri.”