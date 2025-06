Bucchioni: “Con Pioli cambia tutto, i giocatori voluti da Palladino non potevano rimanere”

Enzo Bucchioni, giornalista da sempre vicino all’ambiente viola, ha parlato al TGR Toscana del momento della Fiorentina, tra cambi tecnici e strategie di mercato in vista della nuova stagione. L’arrivo di Stefano Pioli in panchina ha segnato uno spartiacque netto rispetto alla breve gestione Palladino, portando con sé un nuovo progetto tecnico e la necessità di intervenire in modo deciso sulla rosa.

“I giocatori che non sono stati riscattati appartenevano alla gestione Palladino”, ha spiegato Bucchioni, riferendosi a quei profili che erano stati scelti per adattarsi al modulo e alla filosofia dell’ex allenatore. “Adesso con Pioli cambia tutto. Servono giocatori diversi, più aggressivi, con più gamba. È giusto che vadano via“, ha aggiunto, lasciando intendere che molte scelte fatte nella sessione invernale non verranno confermate nel nuovo corso tecnico.

Il cambiamento non riguarderà solo i calciatori in uscita, ma anche coloro che rientrano dai prestiti: “Poi ci sono i rientri dai prestiti che saranno valutati da Pioli in vista della prossima stagione“, ha sottolineato il giornalista, lasciando spazio alla possibilità che qualche elemento in cerca di rilancio possa convincere il tecnico a restare in rosa.