Bucchioni: "Commisso non ha accettato il contraddittorio"

Replica di Bucchioni dopo le dichiarazioni di Commisso.

Il giornalista, Enzo Bucchioni è intervenuto su TMW Radio e ha parlato della conferenza stampa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Queste le sue parole: "Sono allibito. Io sono nel calcio da circa 50 anni e non mi è mai capitato di assistere a uno show di questo genere. Evidentemente Commisso non ha accettato il contraddittorio sparando addosso a una categoria che avrà pure molti difetti. Ho criticato il tecnico Iachini come si fa tutti i giorni quando si parla di calcio. Ma poi ci sono anche i risultati che contano. Io sono responsabile? Io non ho mai fatto il presidente, faccio il giornalista: penso di aver imparato qualcosa di calcio. In 50 anni, posso dire se una squadra gioca bene o male. Iachini è stato criticato come tanti altri. Ma di fronte alle parole del presidente Commisso non servono commenti. Diventa imbarazzante commentare certe cose. Ci sono stati molto colleghi insultati sul personale, sull’aspetto deontologico, accusati di fare soldi sulla Fiorentina. È un delirio comunicativo. Sull’intervento di Bennucci (Presidente AST) ha chiuso mandandolo a quel paese il giornalista".

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