Bucchioni: “Commisso chieda spiegazioni ai suoi dirigenti. Odriozola non voleva restare alla Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato a Italia 7 il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Torino, queste le sue parole:

“La cessione di Vlahovic è stata straordinaria, andava ceduto per quella cifra li. Il problema è stato come è stato sostituito, Ikonè ieri altra prova triste e di basso livello, Cabral è stato preso da Burdisso, anche lui come tutti può sbagliare. Lo stesso vale pe Torreira, chi se ne frega della sua cessione ma andava preso un giocatore con quelle caratteristiche.

Jovic è un’operazione che quest’estate abbiamo applaudito tutti. Rocco deve fare meglio, deve fare analisi di quello che è successo, i giocatori vanno trovati quando non sono ancora famosi, chiederei fossi in Commisso conti al mio management. Odriozola voleva tornare al Real Madrid, Dodò dello Shakhtar era più forte di Odriozola, qui sembra impaurito, sulla carta i giocatori presi in estate non erano brutti giocatori. Bisogna fare come l’Atalanta, è una società da imitare, la Fiorentina deve prendere giocatori adatti al proprio allenatore, io avrei preso Nzola, che l’allenatore conosce bene. Odriozola è andato via perchè voleva andare via, me lo ha detto il procuratore, oggi è facile dire che lui era meglio di Dodò, lo conoscevamo, giocava la Champions. Mandragora due anni fa lo volevano tutti, Jovic veniva dal Real Madrid, Ancelotti mi ha detto che era solo un pò pigro.

Sono state fatte valutazioni sbagliate sui giocatori, Commisso dovrebbe fare le pagelle ai suoi management, abbiamo 9 punti in meno della scorsa stagione, vanno fatte delle valutazioni sui dirigenti. Pradè ha fatto bene con i Della Valle, magari potrebbe essere stanco, qualcosa va fatto, bisogna parlare con l’allenatore e capire chi sono i giocatori che non rendono.

Ho assistito a contestazioni contro i Della Valle, allo stadio capita, la gente si sfoga. Non conosco bene Commisso, magari le contestazioni lo possono spingere a rilanciare, secondo me sia stato stimolato, il calcio è anche questo. Chi contesta e pensa che questo possa portare alla cessione da parte di Commisso si sbaglia di grosso, non è la persona che ragiona cosi. Non ho il sentore che Commisso venda, non so nemmeno se conviene, ho dato 7 al mercato della Fiorentina ma oggi non lo ridarei.

Sono cinque mesi che Italiano ti sta dicendo che ha bisogno di un attaccante e non ce lo ha, serve qualcuno che la butta dentro, gli va preso perchè c’è tutto un girone da giocare e ci sono due competizioni da affrontare come Coppa Italia e Conference League. Questo allenatore lo scorso anno ha fatto un grandissimo lavoro ed ha fatto rendere tutti molto più del loro valore, ha dato gioco e identità a questa squadra”

