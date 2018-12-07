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Bucchioni: "Chiesa vuole l'Inter, alla Fiorentina 70 milioni. La Juventus offre Pjaca e Kean"

Enzo Bucchioni ha parlato nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb, queste le sue parole:"Marotta juventino aveva strappato un gentleman agreement a Cognigni presidente della Fiorentina: quando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 01:03
Bucchioni: "Chiesa vuole l'Inter, alla Fiorentina 70 milioni. La Juventus offre Pjaca e Kean" -
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Enzo Bucchioni ha parlato nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb, queste le sue parole:

"Marotta juventino aveva strappato un gentleman agreement a Cognigni presidente della Fiorentina: quando vendete Chiesa ditelo prima a oi. In cambio Marotta aveva detto ok al prestito di Pjaca. E adesso? Marotta interista si ritrova in pole position per il ragazzo viola che all’Inter andrebbe volentieri con il placet del babbo corteggiato da Spalletti. Operazione da 70 milioni, ma la Juve c’è perché il prestito di Pjaca, Marotta o non Marotta, è comunque in atto e Paratici potrebbe proporre ai viola anche l’attaccante Keane in prestito per sei mesi a gennaio per poi discutere tutto a giugno, da Pjaca a Kean per finire a Chiesa che i bianconeri vedono bene con Bernardeschi. Uno a destra, l’altro a sinistra del tridente."

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