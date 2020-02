A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni, queste le sue parole:

“È vero che la Fiorentina ha segnato i primi 3 gol a Genova su tre episodi ma nel calcio ci sono anche quelli. Quella contro la Sampdoria è una vittoria che vale 6 punti, adesso si può lavorare con tranquillità. Mancano 15 partite, almeno dieci sono molto complicate.

Contro il Milan bisognerà giocare al massimo, vengono a Firenze con Rebic sugli scudi e con Ibra che è sempre molto importante.

Lirola è in forma, mi dispiace per il rosso a Badelj perché ha dimostrato di poter ancora dire la sua. Duncan è finalmente arrivato a Firenze dopo un lungo corteggiamento di Pradè, mancava alla Fiorentina un giocatore così, può davvero esplodere e diventare un vero affare. A centrocampo Iachini adesso ha tante soluzioni, Pulgar per tanto tempo ha tirato la carretta da solo. Castrovilli potrebbe giocare anche trequartista in un centrocampo a rombo. Ribery? All’inizio entrerà a gara incorso poi lo immagino in un 4-3-3.”