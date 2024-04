Bucchioni: “Belotti 2 volte davanti a Maignan deve fare gol, non è più quello di qualche anno fa”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo il Milan e prima della semifinale contro l’Atalanta, queste le sue parole:

“Belotti davanti al portiere deve fare gol, il grande attaccante davanti a Maignan almeno una volta fa gol, in una circostanza poteva anche fare il pallonetto, il Belotti di qualche anno fa avrebbe fatto gol, serviva il gol, avrebbe infiammato lo stadio, in quel momento la Fiorentina se la stava giocando alla pari. Nei primi 15 minuti la squadra era ancora sotto shock dopo tutto quello che era successo, Belotti doveva tirare fuori un colpo geniale, Belotti non è lucido in questo momento, sta ricercando se stesso. Nico Gonzalez deve recuperare la condizione atletica, in questa partita aveva da smaltire la nazionale, i viaggi, il dramma di Barone che non aveva vissuto da vicino.

Gilardino quando era a Siena e non andava benissimo a Coverciano dissero che era il migliore tra i nuovi allenatori nei corsi, su di lui ho una sola titubanza, ovvero che non ha i principi del calcio moderno, come quello che fa Italiano, ha principi diversi, è molto equilibrato, non attacca tantissimo.

Se il giocatore sbaglia le scelte, in campo ci vanno loro. Italiano lo vogliono e lo seguono in tanti delle grandi, non si può pensare che Italiano non lavori sulla fase difensiva, secondo voi un allenatore cosi seguito dalle grandi non lavora sulla fase difensiva? Ci lavora duramente, è diventato matto dopo l’errore perchè ci lavorano tanto, poi in 2 vanno sullo stesso pallone, mica sono cose che ti dice l’allenatore. Se vai a vedere la squadra dell’Atalanta e quella della Fiorentina, non so quanti giocatori viola giocherebbero titolari nell’Atalanta, forse Nico Gonzalez e Bonaventura se sono al top della condizione. La squadra segue alla perfezione Italiano, altrimenti non sarebbero arrivati i risultati che sono arrivati”

