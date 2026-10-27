Bucchioni attacca Paratici: "Ha costruito male la squadra e ci vorrebbe più umiltà quando si parla"

Il giornalista ha criticato il direttore viola Paratici

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "La Curva fa bene a non contestare perché questa è una squadra fragile con tanti giovani e va aiutata, infatti i tifosi devono dare una mano perché questi ragazzi sono smarriti. Ci vuole uno stadio caldo che sappia spingere il gruppo e Vanoli. Deve essere la società a fare autocritica perché è lei ad aver sbagliato alla grande, doveva riconoscere gli errori ed invitare alla coesione per salvare il salvabile."

Su Paratici: "Mi aspettavo altre dichiarazioni, soprattutto doveva difendere subito Vanoli che viene fatto passare come il colpevole e a loro può fare comodo per nascondersi dopo un mercato che non ha rispecchiato le attese perchè non ci sono giocatori esperti e mancano dei pezzi per completarla. Non abbiamo un grande centrale nè un grande centrocampista tipo Torreira. Ci vuole più umiltà quando si parla e verrebbe apprezzato di certo."

Sull'attacco: "Non abbiamo gente che segna perchè il più forte non è tuo e lo possono riprendere quando vogliono poi non ci sono giocatori in grado di segnare perché Pellegrino sta deludendo."

Su Vanoli: "A me i cambi non sono piaciuti, ma non aveva altre soluzioni perchè a centrocampo siamo corti e lui non poteva togliere altri giocatori perché non ci sono. Poteva mettere Gonçalves come falso nove probabilmente."