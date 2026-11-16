Bucchioni attacca Mancini: "Non doveva mettere Fagioli, è troppo lento e lo hanno aggredito sempre"

Il giornalista ha criticato la scelta di mettere Fagioli titolare col Belgio

Dalle colonne di Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la pesante sconfitta incassata dagli Azzurri, puntando il dito sulle scelte tattiche e, in particolare, sull'impiego del centrocampista viola.

Doccia fredda per gli Azzurri “L’Italia torna bruscamente con i piedi per terra, travolta dal Belgio in un match sofferto persino più della sfida precedente. Un tonfo duro da digerire dopo la prova magistrale sfoderata contro la Francia, ma che trova una logica lettura: i belgi sono superiori e la loro supremazia in campo è stata netta. Il loro calcio intenso, fatto di grande tecnica, ritmi forsennati, rotazioni continue e sovrapposizioni costanti sulle fasce senza un punto di riferimento centrale, ha mandato in tilt i nostri. Gli Azzurri non hanno mai trovato le giuste contromisure, smarrendo posizioni e perdendo sistematicamente tutti i duelli individuali”.

Il fattore Fagioli e le scelte “Una battuta d'arresto influenzata anche da decisioni tecniche difficilmente decifrabili, come l'impiego di Pisilli a coprire la corsia destra o la scelta di schierare un giocatore compassato come Fagioli contro avversari di ben altra rapidità: una gara decisamente non adatta alle sue caratteristiche”.