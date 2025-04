Bucchioni: “A Palladino manca fantasia, poco coraggio con il Celje. Deve recuperare Gudmundsson”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“Futuro Kean? Tutto dipende da come finirà il campionato della Fiorentina. C’è un’ipotesi concreta che possa rimanere anche senza coppe. Però un giocatore di questo livello, il suo essere Kean, deve esplicitare anche in altri contesti. Credo che per il suo futuro si debba aspettare alla fine del campionato.

Palladino deve cercare di recuperare Gudmundsson al massimo dei livelli, cosa che non abbiamo visto quest’anno alla Fiorentina. Un giocatore che è stato fermo per tanto tempo e ha bisogno di giocare. E’ chiaro che hai altri giocatori che scalpitano, però è chiaro che un allenatore abbia un carisma tale da far capire ai giocatori che magari serve qualcuno in particolare, come Gudmundsson in questo caso. Non è che devi dare i contentini. Io questa gestione dei contentini l’ho vista troppe volte quest’anno. Io avrei continuato con Kean e Gudmundsson. Se vuoi far sentire utile Beltran, devi dargli altri compiti. Perché contro il Celje, invece di Folorunsho, non hai messo Beltran? E’ un giocatore che aerobicamente ha tanta corsa, l’anno scorso tornava anche nella fase difensiva. Fallo giocare lì allora, contro il Celje che è una squadra di Serie C, non hai avuto nemmeno questa fantasia, questa intuizione.

La Fiorentina ha un calendario complicato: il Cagliari, poi l’Empoli che negli ultimi anni ha fatto male tante volte ai viola, anche in situazioni complicate, poi il Venezia sta lottando per salvarsi. La Roma fa paura, poi il Bologna qui, che ha battuto anche l’Inter. Sono tutte partite complicate. La Fiorentina deve tirar fuori tutte le energie che ha, deve tornare alle prestazioni fatte con le big. Potenzialmente questa squadra può fare risultato con tutti. Ho la sensazione che, visto che va bene questo modulo a partire dalla partita col Lecce, vai avanti col pilota automatico. Devi studiare bene l’avversario. Non voglio più sentir dire che abbiamo mosso la classifica, perché Palladino ha una rosa più forte di quella che ha avuto Italiano”.