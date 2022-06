Contrattempo in casa Italia, con la Nazionale di Roberto Mancini che perde per infortunio Cristiano Biraghi. L’esterno della Fiorentina, infatti, ha lasciato il raduno azzurro a causa di un infortunio e non farà dunque parte del gruppo in vista delle restanti gare di Nations League (contro Inghilterra e Germania). Lo riporta TMW

