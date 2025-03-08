Bruscolotti: "Se fossi stato nel Napoli avrei preso Comuzzo a Gennaio, sarebbe il futuro di questa squadra"

L'ex giocatore partenopeo ha commentato la vigilia della gara di domani del Maradona in cui i gigliati troveranno gli azzurri

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti che ha detto la sua sulla sfida di domani tra Fiorentina e Napoli, in particolare sul difensore centrale gigliato Pietro Comuzzo: "Comuzzo è un giocatore fortissimo, è un giovane promettente di grande qualità e fisico che se fossi il Napoli avrei già preso a gennaio perchè, in coppia con Buongiorno, farebbe molto bene. Sono due giocatori che vogliono sentire l'uomo, un po' come eravamo noi nella nostra epoca, ritengo che il Napoli costruirebbe la difesa perfetta per tanti anni."

Sul Napoli: "Gli azzurri non possono commettere passi falsi e sono sicuro che domani scenderanno in campo con grande grinta e determinazione perchè la corsa per lo scudetto è lanciata e il cammino nasconde varie insidie, però la gara con l'Inter ha dato fiducia."

Sulla Fiorentina: "Ha un'ottima rosa, sta vivendo un momento complicato ma sono convinto che metterà a posto i vari errori commessi nelle ultime partite e Palladino saprà costruire un futuro positivo dal momento che questa squadra è stata costruita molto bene nel mercato."