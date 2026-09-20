Brovarone: "I centravanti devono entrare ancora in forma, ma non sono paragonabili per valori a Kean"

L'intermediario ha parlato di Beto e Pellegrino dopo il Napoli

A Radio Bruno è intervenuto Bernardo Brovarone per parlare di Fiorentina: "Ci siamo confermati, abbiamo reagito dopo il loro vantaggio e siamo stati bravi a reagire soprattutto per il caldo. Prendiamo due traverse poi ci fanno gol, ma siamo ripartiti alla grande e non era banale. Mastantuono punta sempre ed ha tanta voglia, deve essere bravo a cambiare approccio perché ormai l'hanno già capito cosa fa e lo portano sulla destra."

Su Dragusin: "Oggi è stato devastante ed è stato il migliore, mi è piaciuto tanto e sono contento di questa prova perché ha reso il reparto molto più solido. Ora abbiamo 20 giorni di lavoro, ma se stiamo bene ci possiamo divertire."

Su Gonçalves: "Lui è parecchio indietro a livello fisico, ha sbagliato tanto perché potevamo anche vincerla in due occasioni, ma non è stato lucido in qualche scelta."

Sul centravanti: "Sono due attaccanti fisici, ma non sono a livello di Kean perché non ci garantiscono quella pericolosità. Devono entrare in forma, ma i valori sono lontani e lì paghiamo dazio."