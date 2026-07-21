Brescianini: "Pronti per una stagione speciale: Grosso ha grande fame, i nuovi sono forti"

Il centrocampista fa il punto sul lavoro con Grosso, promuove i nuovi arrivati e guarda con fiducia alle tournée estive e alla stagione del centenario

Come di consueto, la Fiorentina ha realizzato un'intervista a uno dei calciatori al termine dell'allenamento odierno al Viola Park. Oggi è stato il turno di Marco Brescianini, centrocampista che ha spiegato quali fossero le sue sensazioni: "Siamo soltanto all'inizio della preparazione, quindi è normale avvertire un po' di stanchezza, ma siamo partiti con l'atteggiamento giusto e con la voglia di disputare una grande stagione. Ci adattiamo alle richieste del mister e ai ruoli in cui decide di impiegarci. Grosso è un allenatore che ha grande fame e ci sta trasmettendo tutti i suoi principi. Adesso ci aspettano le tournée in Inghilterra e in Austria, che saranno fondamentali per mettere altra benzina nelle gambe in vista del campionato. Affronteremo squadre più avanti di noi nella preparazione, ma siamo pronti".

"I nuovi acquisti li vedo molto bene"

Brescianini ha poi rivelato di essere rimasto impressionato dai chi è arrivato da poco: "Li vedo molto bene: si sono inseriti alla grande nel gruppo e sono tutti ragazzi intelligenti. A livello personale cerco di migliorarmi ogni giorno. Sarà una stagione speciale, quella del centenario, e vogliamo fare molto bene. Abbiamo la mentalità giusta per toglierci delle soddisfazioni".

Lo riporta tuttomercatoweb.com