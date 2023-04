Brekalo e Bonaventura c’è fiducia sul loro recupero: oggi alle 11 allenamento

Mettersi alle spalle il passo falso di Monza è obbligatorio e necessario. Ieri il centro sportivo della Fiorentina è rimasto deserto. Italiano ha lasciato liberi i suoi ragazzi con la speranza che l’aver staccato la spina per 24 ore li riporti ad allenarsi liberi mentalmente e riposati. L’appuntamento è per questa mattina alle 11, per iniziare a preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Due allenamenti veri (quello di stamani e quello di domani) più la rifinitura di giovedì. Oggi sarà il giorno buono per capire le condizioni di tutti gli acciaccati della rosa. Occhi puntati su Giacomo Bonaventura (Italiano alla vigilia del Monza ha lasciato speranze proprio per vederlo in campo contro la Cremonese), così come su Brekalo.

L’ex Wolfsburg stava entrando nelle rotazioni offensive, poi il colpo alla testa contro l’Atalanta lo ha messo ai box. Preoccupa meno lo stato influenzale di Venuti, che già oggi dovrebbe riprendere gli allenamenti. Infine Gonzalez ed Ikoné, lasciati fuori dalla gara di Monza (pur essendo in panchina). Nel dopo partita Italiano li ha considerati indisponibili a causa del poco tempo a disposizione per recuperare dai recenti sforzi fisici. Lo scrive La Nazione.

