Breda: "Vanoli ha una squadra costruita bene, non capisco perché Grosso fosse già rassegnato"

L'ex giocatore è intervenuto per parlare di Fiorentina

Le dichiarazioni di Roberto Breda a Tuttomercatoweb: "Poco chiara la situazione Fiorentina, ma Vanoli porta carica e motivazione"

L'ex giocatore e oggi allenatore Roberto Breda ha espresso le proprie perplessità sull'inizio di stagione della Fiorentina e sul recente avvicendamento in panchina che ha visto l'arrivo di Paolo Vanoli al posto di Fabio Grosso.

"A Firenze qualcosa non quadra"

"Trovo complicato analizzare la situazione della Fiorentina — ha spiegato Breda —, c'è un quadro d'insieme che non mi convince del tutto. Considero la rosa viola ben costruita dopo un mercato estivo di ottimo livello. È difficile capire cosa sia andato storto, ma quel che è certo è che Vanoli approda in viola con un tasso di determinazione e di carica davvero elevato".

"Strana la rassegnazione di Grosso a inizio campionato"

Breda ha poi proseguito riflettendo sull'atteggiamento dell'ormai ex tecnico: "Ogni allenatore nutre una forte fiducia nelle proprie capacità, indipendentemente dalla rosa a disposizione. Da ciò che è emerso sui media sembra che Grosso avesse già alzato bandiera bianca, una sensazione singolare se si considera che la stagione è appena cominciata. È dura dare un giudizio esterno, ma di sicuro subentra un profilo spinto da grandissima motivazione".