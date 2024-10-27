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Bove: "Ho vissuto un mix di emozioni. Rispetto molto la Roma, ma ora ho una nuova casa e sono contento"

Il centrocampista della Fiorentina Bove ha sottolineato il grande lavoro di squadra e si è detto molto contento della vittoria sulla Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2024 23:58
Bove: "Ho vissuto un mix di emozioni. Rispetto molto la Roma, ma ora ho una nuova casa e sono contento" -
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Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo. Queste le sue parole:

Per me era una partita speciale, come sempre do tutto in campo e oggi sono uscito sfinito, lavoro enorme già nel primo tempo. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni, da sottolineare il lavoro di tutta la squadra e abbiamo dimostrato di meritare questa vittoria. Provo rispetto per la Roma, è stato giusto non esultare, ho vissuto un mix di emozioni, è normale ci sia un po’ di nostalgia perché è stata la mia casa per tanti anni. Adesso ho una casa nuova e ringrazio davvero tutti, soprattutto per la vicinanza. Son contento per com’è andata.

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