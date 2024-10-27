Bove: "Ho vissuto un mix di emozioni. Rispetto molto la Roma, ma ora ho una nuova casa e sono contento"

Il centrocampista della Fiorentina Bove ha sottolineato il grande lavoro di squadra e si è detto molto contento della vittoria sulla Roma

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo. Queste le sue parole:

Per me era una partita speciale, come sempre do tutto in campo e oggi sono uscito sfinito, lavoro enorme già nel primo tempo. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni, da sottolineare il lavoro di tutta la squadra e abbiamo dimostrato di meritare questa vittoria. Provo rispetto per la Roma, è stato giusto non esultare, ho vissuto un mix di emozioni, è normale ci sia un po’ di nostalgia perché è stata la mia casa per tanti anni. Adesso ho una casa nuova e ringrazio davvero tutti, soprattutto per la vicinanza. Son contento per com’è andata.

ANCORA KEAN SULLA SUA MENTALITA'

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