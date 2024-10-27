Ancora Kean: "La mentalità che avevo era da cambiare, ci ho lavorato molto e ora si vedono i risultati"

L'attaccante della Fiorentina Kean ha sottolineato come il suo cambio di mentalità stia dando i suoi frutti in maglia viola

Dopo aver parlato in conferenza, Moise Kean è intervenuto anche ai microfoni della Rai. Queste le sue parole:

Ottima vittoria, ci dà la forza per andare avanti, stiamo facendo davvero bene. La nostra è stata una partita di fiducia, abbiamo dimostrato tanto, ci siamo allenati alla grande in settimana.

Quando la piazza ti vuole bene, il mister ci tiene e la squadra ti segue sai di poter fare grandi cose. La stagione è ancora lunga, adesso ci godiamo la vittoria di oggi e da domani si pensa già al Genoa.

La mentalità che avevo prima era un po’ da cambiare, ci ho lavorato su e adesso si vedono i risultati. Qui lavoriamo duro per ottenere risultati ottimi, abbiamo già la testa alla prossima partita.

I COMPLIMENTI DI COMMISSO

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