Sabatini: "L'intervista di Vanoli lo ha riavvicinato a Firenze, ma non era tutta colpa di Grosso"

Il giornalista ha parlato del nuovo tecnico viola

Al podcast Numero 1 il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina: "A me il mercato non è piaciuto, non mi interessa la nazionalità dei calciatori ma il loro valore. Hanno preso Mastantuono che non è questo grande fenomeno che viene detto e non ho bisogno di altro tempo per dirlo."

Su Vanoli: "La sua intervista lo ha riavvicinato a Firenze e i fiorentini hanno cambiato ottica su di lui poi secondo me non era colpa di Grosso perché gli hanno dato una squadra stravolta. Grosso non era sempre d'accordo con Paratici perché faceva quello che voleva senza dirglielo. Su Vanoli dico che ha fatto un'impresa e mi auguro la rifaccia."