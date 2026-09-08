Labaro Viola

Corriere dello Sport rivela: "Grosso ha espresso a Paratici forti dubbi sull'organico via mercato"

Di fronte alla presa di posizione di Grosso e alla mancanza di dimissioni, la Fiorentina l'ha esonerato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2026 08:14
Corriere dello Sport rivela: "Grosso ha espresso a Paratici forti dubbi sull'organico via mercato" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Paratici
Condividi

Già, domenica: fino all'ora di cena, la scelta della Fiorentina (Ferrari-Paratici-Goretti con l'avallo della famiglia Commisso) era di andare avanti con Grosso allenatore almeno fino al Napoli e alla sosta. Poi, intorno alle 22 c’è stato un confronto telefonico aspro, teso, divisivo, tra Paratici e Grosso, e quest'ultimo ha espresso forti dubbi sull'organico via mercato (cessione di Kean compresa) e sulla possibilità di riuscire a invertire tendenza e risultati. A quel punto il garante non è stato più garante e il garantito ha perso le garanzie, le divergenze si sono appuntite, i toni si sono alzati e, insomma, divorzio inevitabile: di fronte alla presa di posizione di Grosso e alla mancanza di dimissioni da parte sua, la Fiorentina ha provveduto ad esonerarlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok