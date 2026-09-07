Retroscena telefonata Grosso-Paratici, l'allenatore ha detto: "Questa squadra è inallenabile"

Un confronto acceso e tensioni sempre più forti, così la Fiorentina è arrivata in serata alla decisione di esonerare Fabio Grosso

Una giornata ad alta tensione quella di ieri, culminata in serata con l’esonero di Fabio Grosso. Secondo quanto ricostruito dalla redazione, il rapporto tra l’allenatore e la Fiorentina si è definitivamente spezzato nelle ore che hanno preceduto la decisione della società.

Uno dei momenti chiave è stata la telefonata tra Grosso e Fabio Paratici. Nel corso del confronto, dai toni particolarmente accesi, il tecnico avrebbe manifestato tutta la propria frustrazione per le difficoltà nella gestione del gruppo.

Ed è proprio in quella conversazione che Grosso avrebbe pronunciato una frase pesantissima: «Questa squadra è inallenabile».

Un'espressione che fotograva il clima ormai deteriorato e la distanza sempre maggiore tra l’allenatore e la squadra. Per Grosso, le difficoltà non erano più soltanto legate ai risultati, ma alla possibilità stessa di lavorare quotidianamente nelle condizioni necessarie.

Da quel momento la situazione è precipitata. I contatti tra le parti sono proseguiti per tutta la giornata, ma non è stato trovato un punto d’incontro. La società ha quindi preso atto della frattura e, in serata, ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico. L’esonero è così diventato l’epilogo di una giornata convulsa, nella quale sono saltati gli ultimi equilibri.