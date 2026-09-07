Galli avvisa Vanoli: “Non voglio più sentir parlare di squadra ereditata. Adesso deve dimostrare”

Le parole di Giovanni Galli sul ritorno di Vanoli sulla panchina Viola

L'ex portiere Viola, Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina: "Lo dico con notevole anticipo, voglio più sentir dire da Vanoli “ho ereditato una squadra…”, “io ho preso una squadra…”, perché puoi anche dire di no alle proposte delle società".

"L’anno scorso era un refrain di tutte le domeniche: “Da quando sono arrivato io…”, “eh ma da quando ci sono io…”. Ma nessuno ti ha obbligato. Non è che Paratici è venuto e ti ha messo la pistola alla tempia per allenare la Fiorentina".

"Se le ambizioni della Fiorentina sono quelle di fare un determinato campionato, non so se sia l’allenatore giusto. Comunque lo valuto come un nuovo allenatore e vedremo quale sarà il suo lavoro da oggi in avanti. Ma questo sarebbe valso per chiunque: voglio vedere cosa fai oggi all’interno della Fiorentina. Adesso siamo esigenti nei suoi confronti come lui stesso è esigente”.



