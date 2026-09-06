Grosso ad un passo dall’esonero: la società viola valuta seriamente il ribaltone immediato

Prende sempre più quota l’ipotesi dell’esonero

Sono ore di profonda riflessione in casa Fiorentina dopo la sconfitta per 1-2 con il Torino. I dirigenti viola hanno messo nel mirino l’operato di Fabio Grosso e stanno valutando il da farsi.

In queste ore l’ipotesi dell’esonero sta prendendo sempre più quota con la società che valuta seriamente il ribaltone immediato in panchina. Grosso dunque potrebbe salutare Firenze dopo solo 4 partite. Tuttavia ancora non è stata presa nessuna decisione definitiva, ma sono ore calde e potenzialmente decisive