Bucchioni: "Che Paratici ci metta la faccia. La colpa non è di Grosso ma di chi ha fatto la squadra"

Il giornalista, intervenuto a Radio Bruno, chiede al direttore sportivo viola di spiegare le proprie scelte e difendere l'allenatore

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Torino, soffermandosi soprattutto sul ruolo e sulle responsabilità di Fabio Paratici.

SU PARATICI. “Vorrei che Paratici ci mettesse la faccia. Credo che dovrebbe parlare. È convinto di aver costruito una grande squadra, ma secondo me ha semplicemente messo insieme dei buoni giocatori. Inoltre, si è incartato anche nella vicenda Kean. Per questo considero il suo mercato fatto di aspetti positivi e negativi”.

LA MANCANZA DI UN LEADER. “A questa squadra manca un leader. Adesso Paratici dovrebbe presentarsi e spiegare il progetto, magari dicendo chiaramente che nel giro di uno o due anni la Fiorentina potrà diventare una delle migliori società d'Italia”.

GROSSO E LE RESPONSABILITÀ. “Ora deve essere proprio Paratici a difendere Grosso, perché è stato lui a sceglierlo. Non può pensare di esonerarlo dopo così poco tempo. Paratici è un uomo di calcio, quindi venga fuori e dica qualcosa”.

IL CONFRONTO CON PRADÈ. “Pradè, con tutti i suoi difetti, almeno spiegava il mercato e le sue scelte. La responsabilità di questa situazione non può essere soltanto di Grosso, ma anche di chi gli ha consegnato una squadra con lacune importanti. Voglio sentire cosa ha da dire Paratici”.