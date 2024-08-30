Bove è arrivato a Firenze, il centrocampista alla Stazione di Santa Maria Novella. Ora firma e annuncio

Il secondo acquisto della giornata viola sbarca a Firenze, dopo Cataldi è il turno di Edoardo Bove che arriva dalla Roma

Edoardo Bove è arrivato a Firenze. Il centrocampista romano è sbarcato alla stazione di Santa Maria Novella alle ore 21.30 prima di dirigersi al Viola Park per la firma sul contratto e l'annuncio ufficialmente. Il classe 2002 si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni che diventa obbligo se gioca il 60% delle presenze stagionali.

IL VIDEO DELL'ARRIVO A FIRENZE DI CATALDI

https://www.labaroviola.com/cataldi-e-arrivato-a-firenze-il-video-in-stazione-a-santa-maria-novella-adesso-la-firma/266378/