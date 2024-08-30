Cataldi è arrivato a Firenze, il video in stazione a Santa Maria Novella. Adesso la firma
Danilo Cataldi è arrivato a Firenze alle 1950 con un treno diretto da Roma alla stazione Santa Maria Novella. Il calciatore classe 1994 è stato preso dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto fi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 20:16
Danilo Cataldi è arrivato a Firenze alle 1950 con un treno diretto da Roma alla stazione Santa Maria Novella. Il calciatore classe 1994 è stato preso dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ecco il video del suo arrivo
TENTATIVO DELLA FIORENTINA PER DJURIC
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