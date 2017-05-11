BORJA VALERO VIA DA FIRENZE? TUTTO FALSO. I DETTAGLI DELL'OFFERTA DELLA FIORENTINA A PIOLI

Borja via da Firenze? Tutto falso. Intanto Pioli è davvero vicino ad essere il prossimo allenatore della Fiorentina, l'offerta di Corvino...

Stamattina ci siamo svegliati con la notizia della Gazzetta dello Sport riguardo la possibilità concreta di un divorzio a fine stagione di Borja Valero. Questa notizia è stata accolta con preoccupazione dalla maggior parte dei tifosi viola che sono affezionato all'unico calciatore davvero legato all'ambiente Fiorentina. Lo spagnolo, oltre ad essere uno dei migliori centrocampisti del campionato, è uno dei giocatori più amati dal mondo viola. Tranquillizziamo tutti, rimarrà alla Fiorentina.

La scorsa stagione è stato davvero vicino il suo addio con la Roma che premeva per averlo, ma non se n'è fatto più niente anche per la volontà dello stesso calciatore.

Oggi Borja rimarrà a Firenze e non ci sono dubbi su questo, sia considerata l'età (è un classe 85) sia per via di un valore di mercato ormai non più altissimo. Cederlo non avrebbe alcun senso. Chi scrive il contrario oggi ha tanta fantasia.

Capitolo allenatore, lo diciamo da giorni ormai, Stefano Pioli è ad un passo dall'essere il nuovo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. L'unico dubbio rimane su Spalletti che i Della Valle vorrebbero prendere ma resta difficilissimo.

La Fiorentina ha fatto la sua offerta per Pioli, un contratto di due anni con opzione per un altro anno a un milione e mezzo a stagione. Questa l'offerta di Corvino messa sul tavolo del tecnico ex Inter. Pioli ha già detto si e sta iniziando a progettare la sua nuova Fiorentina.

Flavio Ognissanti