Borja Valero: “Prandelli? Ha una grande voglia di rimettersi in gioco. Io devo dimostrare quello che posso dare”

“Io sto bene – ha detto Borja Valero a La Nazione -, penso di aver recuperato e ora cercherò di dare il massimo. Prandelli? Si vede che ha davvero tantissima voglia di rimettersi in gioco. Lui è prima di tutto un tifoso viola. Sta cercando di darci serenità e sono sicuro farà un ottimo lavoro. Io devo solo lavorare sodo per dimostrare quello che ancora posso dare alla Fiorentina, i tifosi sanno quanto ci tengo. Il presidente Commisso è un vulcano, una persona fantastica e piena di idee che tiene davvero tantissimo alla Fiorentina. Si vede che soffre visceralmente quando le cose non vanno bene. Avrebbe voglia di scendere lui stesso in campo per aiutarci”.

