Borja Valero: “L’Inter a Firenze ha colpito quando la Fiorentina non è stata all’altezza”

In diretta su Dazn, dove ricopre il ruolo di opinionista, Borja Valero presenta così la gara tra Inter e Atalanta. “L’Inter sta dando certezze: a Firenze ha sofferto e ha saputo gestire e punire quando l’avversaria non è stata all’altezza. L’Atalanta? Tenga i piedi per terra, è giusto che pensino gara dopo gara ma giocano in Champions da tre anni, devono prendersi un ruolo più importante”. Lo riporta TMW

