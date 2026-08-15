Borja Valero: "La Fiorentina ha bisogno di esterni, il mercato non è finito ancora in entrata"

L'ex giocatore ha parlato dopo il successo viola

L'ex centrocampista viola Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Mediaset nell'imminenza del match tra Fiorentina e Benevento: «A seguito di una stagione complessa come quella passata, serviva un'inversione di tendenza, un segnale forte», ha affermato lo spagnolo. «È ciò che la piazza e i sostenitori meritano ampiamente».

Le esigenze della rosa «C'è ancora una lacuna nelle trattative estive: la rosa è sprovvista di ali d'attacco di ruolo», ha proseguito l'ex giocatore.

La scelta della guida tecnica «Per questa campagna la società ha puntato su un tecnico giovane che si è distinto positivamente alla guida del Sassuolo; ritengo sia il profilo adatto», ha infine chiosato Borja.

Su Gudmundsson: "Spero sia il suo anno perché è arrivato quando c'era Palladino, ma non si è mai preso la squadra come si credeva e si voleva. A Firenze lo aspettano, magari è la volta buona."