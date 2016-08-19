Borja recupera, contro la Juventus potrebbe esserci. Intanto la Fiorentina chiude la porta alla Roma

L'infortunio è stato meno grave del previsto, adesso il recupero è possibile. Con la Roma...

Borja Valero ci prova per Torino, contro la Juventus potrebbe esserci, l'infortunio è stato riassorbito, ieri ha effettuato quasi l'intera seduta di allenamento con la squadra. Non sarà facile, ma ci prova lo spagnolo per esserci allo Stadium. Intanto da Roma il pressing aumenta per portarlo alla corte di Spalletti. Ma la Fiorentina, scrive il quotidiano, assicura: nessuna offerta arrivata, e comunque lo spagnolo, almeno per la volontà della Fiorentina, resta a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.