Borja dice no alla Fiorentina, non dirà che vuole andare via da Firenze. Cessione bloccata

Si blocca la cessione di Borja Valero all'Inter. La Fiorentina lo cede solo se il calciatore comunica di voler andare via ma lo spagnolo rifiuta

Ha subito un brusco stop la trattativa tra la Fiorentina e l’Inter per il passaggio in neroazzuro di Borja Valero. La società viola, come emerso ieri, sta pressando il calciatore affinché annunci la sua scelta di andare via da Firenze. A quanto pare però, il calciatore non ha nessuna intenzione di ammettere questa cosa perché non corrisponde alla realtà e lo ha comunicato alla società. In questo momento dunque, tutto resta bloccato.

Flavio Ognissanti