BORJA AL MILAN? FIORENTINA E MILAN SMENTISCONO TUTTO, NON C'È NESSUNA TRATTATIVA
La notizia di Marca aveva lanciato la bomba sul mercato. Ma nulla è confermato, anzi. I due club hanno subito smentito ogni possibile trattativa
A cura di Flavio Ognissanti
12 giugno 2017 21:16
Pochi minuti la fa la notizia del quotidiano spagnolo Marca dell'imminente passaggio di Borja Valero dal Milan alla Fiorentina per 10 milioni di euro. Dopo pochi minuti entrambe le società hanno fatto sapere che non c'è nessuna trattativa per il trasferimento in rossonero del centrocampista spagnolo. Sia da Milano che da Firenze stanno piovendo smentite di dirigenti e procuratori. I tifosi viola possono star tranquilli, Borja non è affatto da considerare un prossimo giocatore del Milan.