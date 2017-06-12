BORJA AL MILAN? FIORENTINA E MILAN SMENTISCONO TUTTO, NON C'È NESSUNA TRATTATIVA

La notizia di Marca aveva lanciato la bomba sul mercato. Ma nulla è confermato, anzi. I due club hanno subito smentito ogni possibile trattativa

A cura di Flavio Ognissanti 12 giugno 2017 21:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi