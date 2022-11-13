Bordata di Joe Barone a Nico Gonzalez: "C'è chi sta qui fisicamente e chi pensa al mondiale"

Prima di Milan-Fiorentina il direttore generale viola Joe Barone ha parlato della situazione riguardate Nico Gonzalez

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan.

"Voglio ringraziare Gazidis, dal nostro arrivo è stato sempre un grande amico dai tempi della MLS. Vorrei dare un grande saluto a Dragowski, lo vogliamo bene e un grande saluto da tutta la Fiorentina. Stasera è una grande vetrina per noi, se vogliamo essere una squadra che lotta per l'Europa questo è uno dei passi che la Fiorentina deve fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo bene per noi".

Gonzalez nel mirino dei tifosi, può dire qualcosa in più?

"Nessuna riflessione a gennaio, è un periodo molto delicato. Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale, parliamo della partita che è più importante".

Un piccolo bilancio su questa prima parte di stagione?

"Ci aspettavamo qualcosa in più, questo è evidente. Abbiamo passato un periodo difficile ma voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi per tutto il lavoro che hanno fatto. Abbiamo novanta minuti da giocare, non siamo sicuramente contenti e vogliamo migliorare". Lo riporta TMW

IL BRUTTO INFORTUNIO CAPITATO A DRAGOWSKI

https://www.labaroviola.com/grave-infortunio-per-dragowski-alla-caviglia-in-verona-spezia-saltera-il-mondiale/192328/