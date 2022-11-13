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Bordata di Joe Barone a Nico Gonzalez: "C'è chi sta qui fisicamente e chi pensa al mondiale"

Prima di Milan-Fiorentina il direttore generale viola Joe Barone ha parlato della situazione riguardate Nico Gonzalez

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 17:43
Bordata di Joe Barone a Nico Gonzalez: "C'è chi sta qui fisicamente e chi pensa al mondiale" -
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Bordata di Joe Barone a Nico Gonzalez: "C'è chi sta qui fisicamente e chi pensa al mondiale"

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan.

"Voglio ringraziare Gazidis, dal nostro arrivo è stato sempre un grande amico dai tempi della MLS. Vorrei dare un grande saluto a Dragowski, lo vogliamo bene e un grande saluto da tutta la Fiorentina. Stasera è una grande vetrina per noi, se vogliamo essere una squadra che lotta per l'Europa questo è uno dei passi che la Fiorentina deve fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo bene per noi".

Gonzalez nel mirino dei tifosi, può dire qualcosa in più?
"Nessuna riflessione a gennaio, è un periodo molto delicato. Ci sono quelli che fisicamente sono qui e mentalmente stanno pensando al Mondiale, parliamo della partita che è più importante".

Un piccolo bilancio su questa prima parte di stagione?
"Ci aspettavamo qualcosa in più, questo è evidente. Abbiamo passato un periodo difficile ma voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi per tutto il lavoro che hanno fatto. Abbiamo novanta minuti da giocare, non siamo sicuramente contenti e vogliamo migliorare". Lo riporta TMW

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