Bonaventura verso il forfait contro la Cremonese, assenza pesante per Italiano. Problema non smaltito

La speranza, si sa, è sempre l’ultima a morire. E altrettanto vero però, tanto per continuare con proverbi e saggezze popolari, che «chi di speranza vive, disperato muore».

Vincenzo Italiano conosce entrambi i modi di dire, e in queste ore li ha ben stampati in testa. Il riferimento è a Giacomo Bonaventura, alle sue condizioni e alle possibilità (ridotte al lumicino) di averlo a disposizione per la gara di giovedì con la Cremonese. La (brutta) notizia infatti, è che il risentimento muscolare accusato con il Lech Poznan non è stato ancora smaltito e per questo, nonostante siano stati scongiurati infortuni particolarmente gravi, a ieri le sensazioni attorno a un suo recupero erano decisamente negative. E se Jack farà di tutto per esserci, così come il mister aspetterà fino all’ultimo aggiornamenti positivi, nessuno ha voglia di correre rischi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

