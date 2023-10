Bonaventura: “Scusate il ritardo, il gioco di Italiano mi aiuta. Scommesse? Ne abbiamo parlato”

Giacomo Bonaventura, centrocampista dell’Italia e della Fiorentina, commenta così a Sky Sport il match vinto oggi contro Malta in cui ha trovato il primo gol in azzurro: “Sto vivendo un bel momento con la Fiorentina e con la Nazionale, oggi alla prima palla ho fatto gol. Oggi ce la godiamo e da domani pensiamo alla prossima partita. Sono il giocatore più anziano a trovare il primo gol? Scusate il ritardo… Oggi non era facile contro una squadra molto chiusa, aver trovato il gol ci ha permesso di giocare più tranquilli”. Come avete vissuto queste ore? “Durante il ritiro è chiaro che se ne è parlato. La testa è andata anche lì, ma quando c’è da preparare le partite la concentrazione è totale, tutto il resto rimane fuori”.

Alla Rai invece ha detto: “Emozione speciale, oggi abbiamo incontrato una squadra un po’ chiusa ed era importante sbloccare la partita. Sono contento per il gol. Ho sempre sperato di tornare in nazionale, anche se col passare del tempo avevo meno chance. Sono contento, mi sento bene e sono felice di essere qua. Spero di dare una mano. Dieci anni fa il centrocampista era un ruolo diverso, si giocava in maniera più attendista. Ora si gioca più avanti e bisogna alzare il livello tecnico, è importante lo smarcamento. Qui sono agevolato perché il mister ci chiede più o meno le stesse cose di Italiano. Il mio obiettivo è di fare bene con la Fiorentina e se vengo chiamato in causa qua è di fare il massimo. L’Europeo non è lontanissimo, se farò un grande campionato perché no? Ringrazio il mister per la possibilità, ci ha fatto capire che chi fa bene va in nazionale. Sono in una buona condizione, mi sento bene. L’obiettivo è continuare a questo livello”.

IL VIDEO DEL GOL DI BONAVENTURA CON LA MAGLIA DELL’ITALIA