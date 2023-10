Magia Bonaventura! Grandissimo gol con la Nazionale, tiro a giro sotto la traversa. Il video della prodezza

Un gol meraviglioso quello segnato al minuto 23 di Italia-Malta da Jack Bonaventura che l’ha messa in rete con un gol che mette in mostra tutte le qualità del centrocampista della Fiorentina: tiro a giro indirizzato sul secondo pallo che si infila sotto la traversa. Gioia che esplode allo stadio San Nicola di Bari per il vantaggio azzurro. Ecco il video del gol di Bonaventura

