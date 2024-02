Bonaventura, ora è tutto nelle sue mani, già 6 gol contro il Bologna: i problemi oggi vanno messi da parte 

Bonaventura ha già collezionato 6 gol in carriera contro il Bologna, che è diventata la sua la vittima preferita (insieme al Napoli) grazie alla rete che ha realizzato in campionato nella partita d’andata. Un saggio delle sue migliori qualità, che ha permesso alla Fiorentina di superare un avversario che viaggiava sull’onda dell’entusiasmo.

Ogni altro problema può essere messo da parte: l’intrigo sul rinnovo, le voci di mercato e il periodo di appannamento. Tutto in nome del fatto che i viola non possono fare a meno della miglior versione, dell’esperienza, dell’intelligenza tattica del numero 5. D’altra parte, la seconda esclusione consecutiva dall’undici titolare porterebbe ad altri livelli di riflessione. Da trequartista, come sembra dalle indicazioni che filtrano stamani, oppure da esterno come nelle ultime apparizioni, sono necessarie riprove sia a livello individuale sia di gruppo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

