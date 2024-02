Bonaventura non c’è più e si vede, da un mese si è perso. Ora Italiano deve intervenire per recuperarlo 

Bonaventura non c’è più e si vede. Ormai da più di un mese, il giocatore che ha trascinato questa Fiorentina nella prima fase di campionato sembra smarrito. Indubbiamente, Bonaventura si è ritrovato al centro di una situazione scomoda, partendo dai dubbi sul futuro. In più, una condizione fisica non ottimale non sta aiutando la situazione. Adesso la palla passa a Vincenzo Italiano, che al più presto, dovrà intervenire per capire come recuperare l’ex Milan. L’obiettivo, partendo dall’aspetto fisico, sarà quello di ritrovare Bonaventura, farlo concentrare solo sulla Fiorentina senza pensare al futuro. Poi, il resto, si vedrà. Lo scrive La Nazione.

