Bonaventura finto regista, di fatto trequartista mobile: ecco la scelta che ha confuso Gasperini

Bonaventura finto regista davanti alla difesa, di fatto trequartista mobile e aggiunto accanto a Beltran e dietro Belotti. L’Atalanta non riusciva ad assorbirlo e ne soffriva pure le pressioni. Bonaventura trasformava il 4-2-3-1 in 4-1-4-1 e Pasalic pativa, non intercettava né costruiva. Atalanta giù di tutto: di gamba, di palleggio, di verticalità. Gasperini ha optato per un tridente senza riferimenti centrali, con Koopmeiners trequartista e con Miranchuk e Lookman larghi, forse troppo, sulle ali. Fiorentina dominante per baricentro e possesso, filante in avanti, anche se sotto porta la pericolosità è stata relativa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

