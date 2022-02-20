Ultimo secondo, Castrovilli non mette in mezzo la palla, Bonaventura e Piatek furiosi contro il dieci

Quasi tutta la squadra viola ha mostrato disappunto per la scelta di Castrovilli di sciupare in malo modo l'ultima punizione del primo tempo

Ultimo secondo del primo tempo di Fiorentina-Atalanta, punizione per la Fiorentina, Castrovilli sulla palla con tutta la squadra in area in attesa dell'ultimo pallone, ma il numero dieci viola ha optato per un passaggio e dunque al fischio dell'arbitro per la fine del tempo con il grande disappunto di tutta la squadra viola in particolar modo di Jack Bonaventura che si è letteralmente infuriato contro Castrovilli per aver gettato alle ortiche una possibile grande occasione. Subito dopo anche Piatek ha chiesto spiegazioni al centrocampista numero dieci con grande disappunto

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