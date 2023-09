Bonaventura è insostituibile: presto scatterà il prolungamento fino al 2025: sta avendo un ottimo rendimento 

C’è anche il contratto di Bonaventura che potrebbe estendersi, infatti lo scorso anno l’ex Milan aveva prolungato fino al 2024, ma con opzione fino al 2025. Infatti l’opzione scatterà al raggiungersi di certe condizioni, che potrebbero realizzarsi tra poco. Jack per adesso sta avendo una grandissima continuità di rendimento, le ultime due le ha giocate per intero. Le due sfide contro il Genoa e il Lecce lo hanno visto rimanere sul terreno per più di 80 minuti. Fino adesso ha giocato 563 minuti, e sembra davvero insostituibile per Italiano. lo scrive il Corriere dello Sport.

