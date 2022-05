Bonaventura: “Ci aspettavamo che Vlahovic partisse visto il suo rendimento però non a gennaio”

Ai microfoni de La Repubblica ha parlato il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura. Queste le sue parole sull’addio di Vlahovic:

“L’addio di Vlahovic? Quando un ragazzo di 20 anni segna tutti quei gol, ci possiamo attendere che vada via. Ma non ci aspettavamo che lui decidesse di partire a gennaio, nel mezzo della stagione. Siamo rimasti un po’ sorpresi ma la Fiorentina ha fatto bene: abbiamo continuato a creare tanto e sono arrivati due attaccanti forti come Cabral e Piatek”.

