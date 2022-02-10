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Bonaventura: "Abbiamo rallentato in campionato, ma oggi partita fondamentale: vogliamo vincere"

Le parole di Giacomo Bonaventura ai microfoni di Mediaset durante il pre-partita di Atalanta-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 17:54
Bonaventura: "Abbiamo rallentato in campionato, ma oggi partita fondamentale: vogliamo vincere" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Giacomo Bonaventura è intervenuto ai microfoni di Mediaset durante il pre-partita di Atalanta-Fiorentina valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Ci teniamo a preparare bene ogni partita per provare a vincerle tutte. In campionato abbiamo un po’ rallentato, ma questa è una partita importante. Vogliamo provare a vincere, ma sappiamo che è difficile"

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